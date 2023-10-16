دنيا سمير غانم عن أطفال غزة: نفسي يبقي عندي مدينة يعيشوا فيها آمنين

أعربت الفنانة دنيا سمير غانم ، عن رغبتها وأمنيتها في إمتلاك مدينة للأطفال عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وكتب دنيا سمير غانم: "بتمني يكون عندي مدينة أستضيف فيها كل أطفال العالم عشان يعيشوا سعداء أمنين اللهم احفظهم جميعاً".

ونشرت الصفحة الرسمية لليونسيف فيديو من سفيرة النوايا الحسنة الفنانة دنيا سمير غانم وهى توجه رسالة إستغاثة لمساعدة ضحايا غزة بعد تفاقم أزمة القضية الفلسطينية خلال الأيام الماضية.

وتحدثت دنيا سمير غانم فى الفيديو ، قائلة: "أكتر من مليون طفل فى غزة عايشين فى رعب ، وحرمان من كل أساسيات الحياة ، قلوبنا موجوعة عليهم لكن تعاطفنا لازم يكمل بمساهمتنا فى توفير المساعدات الإنسانية ليهم .. أتبرعوا لأطفال غزة من خلال اليونسيف".

وعلقت اليونسيف على الفيديو: "رسالة من سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف الفنانة دنيا سمير غانم: في #غزة، مئات الأطفال اتقتلوا وآلاف أُصيبوا.

مليون طفل موجودين دلوقتي في ظروف معدومة من الإنسانية.

وتابعت: الوضع بجد كارثي وأقل حاجة ممكن نعملها إننا نتبرع لأطفال غزة من خلال يونيسف علشان توصلهم المساعدات الإنسانية".

وقد حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، فى الأيام الماضية على دعم القضية الفلسطينية وشعبها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتبت دنيا: "اللهم احفظ الأطفال الأبرياء في الدنيا كلها و هون علي أطفال فلسطين الرعب و القهر و اليتم والألم و الجوع… اللهم ارفع البلاء عن أهلنا في فلسطين يا أرحم الراحمين..".