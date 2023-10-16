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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من رئيس اتحاد الاسكواش على إدراج اللعبة بأولمبياد لوس أنجلوس|خاص

صدى البلد

أكد عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش أن إدراج اللعبة بشكل رسمي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 ضمن خمس رياضات جديدة أضيفت لبرنامج الألعاب في 2028 بقرار من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية قرار مهم لمستقبل اللعبة الذي أصبح في أمان.

وقال عاصم خليفة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : "في البداية طبعا القرار الآن بإدراج الإسكواش في الأولمبياد مهم لمستقبل اللعبة والجميع عمل على ذلك من سنوات وكل الاتحادات المدرجة دوليا بذلك مجهودا كبيرا في ذلك الملف".

وأضاف: "مصر تسيطر على اللعبة عالميا في كافة المستويات لكن المرحلة الماضية صفحة وأغلقت والمرحلة المقبلة مختلفة تماما وصعبة للغاية وتحتاج مجهود كبير منا للحفاظ على الهيمنة العالمية".

وتابع: "لدينا خطة مسبقة في الاتحاد عن إدراح اللعبة أولمبيا وسنعقد اجتماعات في المجلس وسوف يكون هناك تواصل مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية واللاعبين والأندية وكل من هم في أسرة الإسكواش لوضع خطة قوية للفترة المقبلة".

وواصل: "الفترة المقبلة صعبة وستشهد حربا على الإسكواش المصري بعد دخول اللعبة في الأولمبياد وقصة التجنيس ستكون كبيرة لبعض الدول لمحاولة المنافسة، لكن لدينا ثقة في لاعبينا ونمتلك أجيال مختلفة ونسيطر على اللعبة عالميا لكن تحقيق ميدالية أولمبية ليس بالأمر السهل ويجب أن نبذل مجهودا كبيرا ونخطط بشكل سليم للسنوات المقبل".

وأتم: "وجود نوران جوهر بطلة مصر والعالم والمصنفة الثانية عالميا في ملف الإسكواش المعروض على اللجنة الأولمبية الدولية يجعلني أفخر بواحدة من بناتي وهي نموذج يحتذى به وفخر لكل مصري فلدينا العديد من اللاعبات المصنفات عالميا مثل نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا وبطلة العالم 7 مرات وفي الرجال أيضا لدينا أبطال عالم ومتصدرين التصنيف لذلك لدينا أجيال مميزة للمستقبل".

وسيزيد عدد اللاعبين المشاركين في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 من 10 إلى 11 ألفا و92 لاعبا ولاعبة.

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