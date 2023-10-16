صاحب أشهر جملة في "1 مايو".. وفاة السيد راشد رئيس اتحاد العمال الأسبق

توفى السيد محمد راشد، رئيس اتحاد العمال الأسبق (من 30 أبريل 1992 حتى 8 مايو 2006)، صباح اليوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر، ويعتبر أحد رواد الحركة النقابية العمالية المخلصين لخدمة الوطن وطبقة العامل.



وشغل العديد من المناصب النقابية كرئيس للنقابة العامة للغزل والنسيج ورئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وفي المجال السياسي والنيابي كان عضوا بمجلس الشعب ثم وكيلا عن العمال والفلاحين وعضو هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب الوطنى.

رغم ابتعاد السيد راشد، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الأسبق عن الأضواء، فإنه سيظل قريباً من أذهان العمال فهو صاحب الجملة الشهيرة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، “المنحة يا ريس” في احتفالات عيد العمال.