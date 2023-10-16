عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في العيد القوميِّ للمحافظة.. افتتاح وحدة طب أسرة الشيخ زايد الحرفي بالإسماعيلية

صدى البلد

افتتح اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية صباح اليوم الاثنين، وحدة طب أسرة الشيخ زايد "الحرفي" ، بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمركز.

إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بطريق الإسماعيلية السويس

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، دكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالسكان بالإسماعيلية، ودكتور محمد سامي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

وخلال الافتتاح، استمع محافظ الإسماعيلية لشرح مفصل من الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية ، لما تم من أعمال التطوير شملت البنية التحتية ورفع كفاءة المنشأة والتي تمت بدعم كامل من وزارة الصحة.

وأكد المحافظ أن الإسماعيلية تشهد تطورًا ملحوظًا في القطاع الطبي منذ انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والذي يهدف لتقديم خدمات طبية وصحية عالية الجودة وملائمة لأحدث المعايير العالمية، كما تفقد المحافظ عيادات التطعيم والأطفال والأسنان والطوارئ.

ومن الجدير ذكره، أن مركز طب أسرة الشيخ زايد، تم إنشائه عام ١٩٦١ على مساحة ٣٠٠٠ م٢ ويعتبر من أكبر مراكز طب الأسرة بمحافظة الإسماعيلية، وتم ربط سكان حي ثالث الإسماعيلية لسنوات طويلة عليه، ومع وضع خطة مشروع التأمين الصحي الشامل تم إضافة مركزي الرحمة والجلدية، وذلك للمشاركة مع مركز الشيخ زايد في تقديم خدمات الرعاية الأولية لسكان حي الإسماعيلية ثالث البالغ عددهم ١٢٤ ألف نسمة.

وقامت وزارة الإنتاج الحربي بالتطوير الشامل لمركز طب أسرة الشيخ زايد طبقًا لمعايير الجودة وطبقًا لمعايير الرقابة والاعتماد والسلامة والصحة المهنية.

ويقدم مركز طب أسرة الشيخ زايد خدمات طب الأسرة والعيادات التخصصية (الأطفال والباطنة والنساء والتوليد) بالإضافة لعيادات تخصصية وخدمات تنظيم الأسرة والتطعيمات ومكتب الصحة ورعاية الحوامل ومعامل الطفيليات والدم والأشعة والخدمات المركزية، ومغسلة وتعقيم كما يضم سكن للأطباء والفرق الطبية.

وأكد الدكتور على حطب أن افتتاح وحدة طب أسرة الشيخ زايد سيمثل انفراجه كبيرة في تيسير وصول خدمات التأمين الصحي الشامل، ولتقديم أفضل خدمة طبية لائقة لمواطني الإسماعيلية.

ويذكر أن محافظة الإسماعيلية تحتفل بعيدها القومي في ١٦ أكتوبر، وهي ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني حيث معركة طلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية (السادات حاليًا) ضد معسكرات الإنجليز عام ١٩٥١م.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

محمد صلاح يتبرع لـ غزة .. وهذا ما قالته شقيقته

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

وزير الخارجية : مصر ترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

بحضور أبنائه .. شاهد حفل زفاف مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود

ترشيحاتنا

أغيثوا غزة.. بيت الزكاة والصدقات يطلق حملة لدعم الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي

شكري يطلق رسائل قوية: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية عسكريًا أو بالتهجير.. وهذه حقيقة فتح معبر رفح

الانتخابات الرئاسة 2024.. الهيئة الوطنية تعلن القائمة المبدئية للمرشحين

وزير الري: تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر ليقترب من خط الشح المائى

حملة السيسي تستقبل وفداً من النقابة العامة للمهن الرياضية

الاحتلال لم يستأنف الإمدادات .. داخلية غزة : السكان يشربون مياهًا ملوثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة السلسلة .. ابنة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بهذه الملابس

ذكرى رحيل الملكة فريدة.. غيرت اسمها بالأمر واضطرت لبيع اللوحات لتغطية نفقتها

كل ما تريد معرفته عن الوباء الجديد.. حشرة البق وعلامات وجودها بمنزلك

طريقة عمل كبد دجاج بالكريمة| جديدة وغير تقليدية

فيديو

توقعاته تحققت في أفغانستان.. العالم الهولندي يحذر من تكرار زلزال تركيا.. فيديوجراف

جنون الذهب|الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار 21 الآن مفاجأة

الثروة السمكية تكشف تفاصيل نفوق أسماك البوري بالإسكندرية

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ