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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بأسلحة غير مسبوقة .. كوريا الجنوبية تعتزم افتتاح أكبر معرض للقوات الدفاعية

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

تعتزم كوريا الجنوبية افتتاح أكبر معارضها الدفاعية على الإطلاق هذا الأسبوع، إذ تسعى إلى زيادة مبيعاتها من الأسلحة، مع استعراض ظهور نادر لقاذفة أمريكية ذات قدرة نووية.


ووفقا لوكالة "رويترز"، يفتح معرض سول الدولي للفضاء والدفاع، الذي يقام كل عامين، أبوابه، الثلاثاء، ويقول المنظمون إنه سيضم ششعدداً من الشركات أكبر من أي معرض سابق، ويشهد تحليقاً غير مسبوق لقاذفة أمريكية من طراز B-52 تهبط بشكل نادر في قاعدة جوية في مكان آخر بشبه الجزيرة.

وقال رئيس الجهة المنظمة لي جونج هو، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن المعرض هذا العام يهدف إلى مساعدة كوريا الجنوبية في الوصول إلى هدفها المتمثل في أن تصبح رابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم.

وأضاف أنه من المتوقع أن يشارك في المعرض أكثر من 450 من كبار مسؤولي الدفاع من 54 دولة، إلى جانب مئات الآلاف من المتخصصين والجمهور.

وجاءت كوريا الجنوبية تقريباً في المركز التاسع على مستوى العالم من حيث صادرات الدفاع في السنوات الماضية، لكن الرئيس يون سوك يول يدعو للعمل لتحسين هذا الوضع.

واحتفالا بالذكرى السبعين لتحالف كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، سيتضمن المعرض عرضا أكبر من المعتاد للقوة العسكرية الأمريكية، بما في ذلك رحلة للقاذفة B-52، حسبما قال الكولونيل في سلاح الجو الأمريكي، تشارلز كاميرون.

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