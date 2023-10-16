رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق: حماس موجودة في عقول الفلسطينيين ولا يمكننا محوها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لا يمكنها القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بشكل كامل، مشيرا إلى أن التركيز يجب أن ينصب على "القضاء على كافة القدرات العملياتية للحركة في قطاع غزة.

وأضاف باراك في مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: حماس أيديولوجية، وهي موجودة في أحلام الفلسطينيين، في قلوبهم، في عقولهم".

وتابع: الخطوة العملية التي يجب أن تحققها العملية هي القضاء على كل القدرات العملياتية لحماس في قطاع غزة، وهذه مهمة كافية ومعقدة، لذا عليك التركيز عليها".

وأشار باراك عن عملية "طوفان الأقصى"، وقال: "هذا هو الحدث الأكثر خطورة الذي وقع في دولة إسرائيل".

وأضاف باراك: "لم يحدث شيء كهذا من قبل، لا من حيث عدد الضحايا في يوم واحد - ولا من حيث الطرق المروعة التي قتل بها الناس". معظمهم مواطنون على الإطلاق".