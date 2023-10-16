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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج تواصل حملتها الإنسانية لدعم الفلسطينيين بمشاركة طلاب من أجل مصر

صدى البلد

تواصل جامعة سوهاج لليوم الثاني على التوالي حملتها للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تنظمها طلاب من أجل مصر على مدار أسبوع ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين وتقديم المساعدات اللازمة لهم في محنتهم التي يمرون بها خلال الفترة الحالية.

وفي هذا السياق تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة صباح اليوم حملة التبرع بالدم بمقري الجامعة الجديد والقديم، والتي بدأت أعمالها منذ الأمس لتستمر بشكل يومي لمدة أسبوع، للتأكيد على دعم مصر قيادة وشعباً للأخوة في فلسطين ضد ما يتعرضون له من عدوان غاشم.

وأكد "النعماني" على حرص إدارة الجامعة علي التضامن مع أهالي فلسطين، والتبرع بالدم؛ للمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة الضحايا، وأسرهم، لتخفيف من حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

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جامعة سوهاج

وأشاد النعماني بحهود طلاب من أجل مصر في تنظيم فعاليات الحملة وحشد الأعداد الغفيرة للطلاب المشاركين بالتبرع من كافة كليات الجامعة،  مثنياً علي كافة منتسبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين والذين قدموا صورة مشرفة للتضامن الإنساني بالتواجد بأعداد كبيرة والتبرع بالدم، مقدماً شكره لفريق العمل الطبي القائمين على حملة التبرع، لافتاً الي أن الحملة شملت التبرع بالدم، وقياس نسبة الهيموجلوبين، وفحص نوع فصيلة الدم، وإجراء تحليل الأنيميا.

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