28 حاسة.. فيديو| الروبوت رانيا يرحب بزوار معرض جيتكس دبي

عرضت اتصالات من &e أول روبوت بإمكانيات متنوعة بمعرض جيتكس دبى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الروبوت رانيا

الروبوت الجديد يسمى ( رانيا ) لديه 28 حاسة ويتطور يوما بعد الآخر.

استقبل الروبوت رانيا زوار المعرض بابتسامه وكلمات ترحاب .

ويعد جايتكس أكبر حدث تكنولوجي في المنطقة للشركات الناشئة؛ إذ ينضم له هذا العام أكثر من 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة حول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 900 مستثمر.

وكان المعرض قد تم إطلاقه أول مرة في عام 1981 تحت اسم معرض الخليج للكمبيوتر واتخذ من مركز دبي التجاري العالمي مقراً له، وزاره حينها نحو 3000 زائر، وتغير اسمه بعد ذلك ليصبح معرض جايتكس وذلك في عام 1988.