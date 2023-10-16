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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للارتقاء بالقطاعات الخدمية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذى، مشيراً إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

 

ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مركز ديرب نجم، تم شن حملة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة الرئيسية لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

 

وفي حي أول الزقازيق، قام رئيس الحي بالتواجد بشارع العشرين بمنطقة الحناوى لمتابعة أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه بالشارع بالتنسيق مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة لسرعة حل المشكلة وعودة الحياة إلى طبيعتها.

 

وفي سياق متصل قامت الأجهزة التنفيذية بحملة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة وإلزام الباعة بالافتراش داخل محلاتهم وعدم التعدى على حرم الطريق لتحقيق الانضباط بشوارع وميادين حى أول الزقازيق.

 

وفي مركز بلبيس بالوحدة المحلية بأولاد سيف تم شن حملة لرفع وازاله كافة الإعلانات المخالفة بمختلف شوارع قرية أولاد سيف وقد أسفرت الحملة عن إزالة (٨) لافتات إعلانية مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها حرصاً على المظهر الحضاري والجمالى للمدن.

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وبالوحدة المحلية بالزوامل، تم التصدي لأعمال بناء مخالفة بعزبة منصور الجزار بمنية سلمنت عبارة عن عشة من البوص على مساحة ١٧٥متر وتمت الإزالة كليا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين، تمكنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح من ضبط أحد المزارعين المخالفين بنطاق الوحدة المحلية بالتلين وذلك أثناء قيامه بإشعال النيران في قش الأرز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله بمعرفة مسؤولي الإدارة الزراعية.

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