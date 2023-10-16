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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيهود باراك يهاجم نتنياهو : لو كان في دولة طبيعية لاستقال

نتنياهو وباراك
نتنياهو وباراك

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، رئيس حكومة الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو، قائلا "إنه لو كان في دولة طبيعية لكان سيستقيل".

وقال باراك في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت": "إنه يقود الحكومة حاليا، لذلك من المهم أنه بالإضافة إلى جالانت، سيكون جانتس وآيزنكوت هناك أيضا، على الأقل يمكن للجنود في الميدان أن يكونوا هادئين".

 

وأضاف: الخطوة العملية التي يجب أن تحققها الحرب الإسرائيلية على غزة هي القضاء على كل القدرات العملياتية لحماس، وهذه مهمة كافية ومعقدة، لذا عليك التركيز عليها".

وأشار باراك عن عملية "طوفان الأقصى"، وقال: "هذا هو الحدث الأكثر خطورة الذي وقع في دولة إسرائيل".

وأضاف باراك: "لم يحدث شيء كهذا من قبل، لا من حيث عدد الضحايا في يوم واحد - ولا من حيث الطرق المروعة التي قتل بها الناس". معظمهم مواطنون على الإطلاق".

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