التنمية المحلية: 34 مليون جنيه مبيعات وتعاقدات مستقبلية لمنتجات التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج، حول النتائج التي حققها جناح البرنامج خلال مشاركته للعام الرابع على التوالي في معرض "تراثنا ٢٠٢٣ " للحرف اليدوية والتراثية والذى عقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية بقاعة 4 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس واختتم فعالياته منتصف شهر أكتوبر الجاري.



وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن مبيعات العام الحالي بلغت أكثر من 14 مليون جنيه ما بين مبيعات للعارضين والحرفيين أثناء أسبوع المعرض، بالإضافة إلى تعاقدات سيتم تسليمها بلغت قيمتها 20.5 مليون جنية خلال الفترة المقبلة، حيث حقق تكتل الفركا مبيعات بـ 2.4 مليون جنيه، وتكتل الفخار 632 ألف جنيه، بينما بلغ حجم مبيعات تكتل التلي 4.2 مليون جنيه، و6.3 مليون جنيه لتكتل النسيج.

وقال وزير التنمية المحلية ، إن جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر شهد على مدار فترة المعرض إقبالاً كبيراً من زائري المعرض، حيث استقبل الجناح العديد من الزوار الذين تنوعوا بين أصحاب محلات وجاليريهات وتجار جملة من محافظات القاهرة والإسكندرية والأقصر كما زار الجناح هيئة التعاون الدولي اليابانية ( چايكا) JAICA، بالإضافة الى عدد من رجال الإعلام والمؤثرين على صفحات التواصل الاجتماعي، وأبدوا جميعًا إعجابهم وانبهارهم بجودة المنتجات والمشغولات الحرفية واليدوية المعروضة لحوالي 40 مكان عرض من ورش تكتلات الفركا والفخار بقنا والنسيج والتلي بسوهاج من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. حيث تميزت بجودة عالية وصناعية يدوية وخامات طبيعية مصرية.

وأضاف اللواء هشام آمنة: كما شرف جناح البرنامج بزيارة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وقام بتفقد الجناح ولقاء المنتجين أعضاء التكتلات، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظات الصعيد والذين طالبوا بنقل تجربة دعم التكتلات الاقتصادية في قنا وسوهاج لمحافظاتهم.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن إجمالي المساحة المخصصة لعارضين البرنامج من أعضاء التكتلات 240 متر مربع، مما عكس التطور الإيجابي من حين نسبة وحجم المشاركة والتطور النوعي من حيث الأنشطة والتدخلات السابقة، لافتًا إلى أن مشاركة تلك التكتلات فى المعرض ساعدت فى عملية التسويق والتي كانت أهم مطالب الحرفيين سواء تسويق التكتلات نفسها وأعضائها وتقديمهم بالشكل اللائق تنموياً وتجارياً أو من خلال تسويق المنتجات نفسها وتعريف الجمهور ومجتمع الأعمال بها.

وأشار إلى أن أعضاء تلك التكتلات خلفهم قاعدة كبيرة من الحرفيين وأسرهم وكانوا جميعاً يرغبون في الحصول على فرصة لزيادة الدخل بما يساهم في زيادة فرص العمل.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يقوم بتنفيذ خطة عمل متكاملة لدعم وتطوير 10 تكتلات اقتصادية بقنا وسوهاج وهى تكتلات العسل الأسود والفركا والطماطم والشمر والفخار بمحافظة قنا وكذلك تكتلات الأثاث والتلى والبصل والصناعات النسيجية بأخميم والفاصوليا الخضراء بسوهاج ، بالإضافة إلى 4 تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا وهى الرمان والنباتات الطبية والعطرية بأسيوط والعسل الأسود والنباتات العطرية والطبية بالمنيا، حيث يعمل البرنامج علي تنمية وتعزيز هذه التكتلات ودعم التنافسية والتنمية الاقتصادية ووضع خطة استراتيجية لكل تكتل وتهيئة بيئة الأعمال لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية لإعطاء الأولوية والدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى الدور الهام الذي تلعبه منصة "أيادي مصر" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للتسويق الإلكتروني للمنتجات في دعم وتمكين المرأة والشباب لتسويق المنتجات والحرف اليدوية والحرفية على الإنترنت حيث تم ربط العارضين علي المنصة، وعرض مجموعة مختارة من منتجات التكتلات وتسويقها داخلياً وخارجياً، كما تم توفير شاشات عرض تفاعلية للمنصة داخل جناح البرنامج، كما تم التنسيق مع منصة" أيادي مصر " لتوفير مكان لتصوير منتجات المشاركين بالمعرض وعمل ما لا يقل عن 50 تعاقد جديد مع عارضين تراثنا من خارج تكتلات البرنامج، بالإضافة الي عقد لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين والمؤسسات وكافة الجهات الراغبة في التعاون مع العارضين بجناح البرنامج.

من جانبه، قال الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن البرنامج قام قبل المشاركة في معرض تراثنا بتنفيذ عدة أنشطة تسويقية وترويجية لرفع الوعى بوجود التكتلات الاقتصادية في قنا وسوهاج لتحقيق انتشار أوسع للعارضين وإعداد كافة المطبوعات والمواد الدعائية الخاصة بالمعرض والمشروع وإعداد بعض الصور والمواد التسجيلية للدعاية للتكتلات.

وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أنه تم توجيه الدعوة لعدد من مصممي الأزياء والمؤسسات المحلية المهتمة بمجالات عمل التكتلات لزيارة الجناح ورؤية المنتجات على الطبيعة، بالإضافة إلى تقديم مبادرة جديدة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع خيوط الفضة والذهب لمنتجات التلى بجودة أعلى وتكلفة أقل من المستورد تنفيذاً لرؤية الدولة في تعميق الصناعة وتقليل الاستيراد وحل أهم المشاكل التي تواجه تلك الحرف في مصر.

وأشار مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، إلى النجاح الكبير الذي حققه جناح برنامج التنمية المحلية خلال مشاركة بمعرض "تراثنا" هذا العام حيث تم عمل العديد من التشبيكات مع تجار المحلات، بالإضافة الي الاتفاق مع بعض الجهات والشركات للتدريب من خلال الاستعانه بأعضاء تكتلات التللي كمدربات ( شركة قدره – شركة جذور – المجلس القومي للمرأة ببني سويف – جامعة الأزهر بسوهاج)، كما تم مقابلة المجلس القومي للمرأة وممثلين عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتسجيل التللي كحرفة تراثيه للحفاظ عليها.

ولفت إلى أنه تم شراء ما يزيد عن 200 قطعة من الفخار من خلال أحد الزوار العرب من عارضي دولة الإمارات و تم توريد ما يزيد عن 1000 قطعة ( ما تبقى من معروضات تكتل الفخار ) لتاجر جملة بالقاهرة ، وتم التنسيق مع نقابة الصحفيين لعرض المنتجات داخل النقابة وإنشاء نظام تقسيط لمن يرغب من أعضاء التكتل للبيع من خلال تواجد من يمثلهم في صالة العرض بمبنى النقابة.