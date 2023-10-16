أعلن اللاعب أحمد حسن عن تعاقد شباب بلوزداد مع البرازيلي باكيتا لقيادة الفريق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"منافس الأهلي..رسميا.. شباب بلوزداد يعلن التعاقد مع البرازيلي باكيتا لقيادة الفريق".

وكشف الإعلامي أحمد حسن، عن التشكيل الأنسب لمنتخب مصر لمواجهة منتخب الجزائر.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: “الصقر أحمد حسن عبر أون سبورت: التشكيل الأنسب لمنتخب مصر لمواجهة منتخب الجزائر وديا محمد الشناوي، محمد عبدالمنعم، علي جبر، أحمد فتوح، محمد هاني، طارق حامد، حمدي فتحي، أحمد زيزو، محمد صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد”.