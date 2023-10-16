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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يوافق على اتفاقية قرض لتوسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين ، علي اتفاقية قرض لتوسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للاعمار والتنمية الموقع بتاريح 9 ابريل 2023 بنحو 500 مليون دولار.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب موافقته على الاتفاقية ، مضيفا أن التأدية الاجتماعية لا تقل أهمية عن التأدية الاقتصادية ، بالإضافة  إلى أن شروط القرض تتناسب مع تعزيز البنية الأساسية والمساهمة الايجابية لتحقيق السلم والأمن الاجتماعي .

واتفقت معه النائبة ايرين سعيد عضو مجلس النواب ، مؤكدة ان دعم تكافل وكرامة بـ 500 مليون دولار يتم سدادها علي 19 سنة و5 سنوات فترة سماح .

كما طالبت ايرين سعيد بمزيد من الحوكمة والرقابة على برنامج تكافل وكرامة حتى يشعر المواطن بما تبذله من جهود لمحاربة التضخم ومساندة الفئات الأكثر احتياجا.

مجلس النواب برنامج تكافل وكرامة جمهورية مصر العربية البنك الدولي للإعمار والتنمية رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

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