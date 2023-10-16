مجلس النواب يوافق على اتفاقية قرض لتوسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين ، علي اتفاقية قرض لتوسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للاعمار والتنمية الموقع بتاريح 9 ابريل 2023 بنحو 500 مليون دولار.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب موافقته على الاتفاقية ، مضيفا أن التأدية الاجتماعية لا تقل أهمية عن التأدية الاقتصادية ، بالإضافة إلى أن شروط القرض تتناسب مع تعزيز البنية الأساسية والمساهمة الايجابية لتحقيق السلم والأمن الاجتماعي .

واتفقت معه النائبة ايرين سعيد عضو مجلس النواب ، مؤكدة ان دعم تكافل وكرامة بـ 500 مليون دولار يتم سدادها علي 19 سنة و5 سنوات فترة سماح .

كما طالبت ايرين سعيد بمزيد من الحوكمة والرقابة على برنامج تكافل وكرامة حتى يشعر المواطن بما تبذله من جهود لمحاربة التضخم ومساندة الفئات الأكثر احتياجا.