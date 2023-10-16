بحضور قيادات الحزب.. الحرية المصري يفتتح مقره الجديد في أكتوبر

افتتح النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، مقر الحزب بأمانة "أكتوبر - زايد - الواحات"، وذلك في إطار خطة الحزب بالانتشار خلال الفترة المقبلة ، والتوسع في افتتاح المقرات بمختلف انحاء الجمهورية، والتواصل المستمر مع المواطنين في الشارع المصري.

جاء ذلك بحضور الدكتور احمد بيومي الامين العام المساعد والدكتور احمد ادريس امين تنظيم و يوسف خطاب امين محافظه الجيزه، ولواء عبد الرحمن راشد امين الحزب بالقليوبية، والمستشار هاني الهلالي قائم باعمال امين المجالس المحليه والدكتور عيد عبد الهادي الامين العام المساعد والدكتور تامر ابو هميلة امين الحزب اكتوبر وزايد والواحات، ومصطفي الميري مسئول الاتصال السياسي.

واكد النائب احمد مهني ان افتتاح المقر يأتي وفق رؤية الحزب في دعم القيادة السياسية فيما يتخذه من مواقف تجاه القضية الفلسطينية، مثنيا على الدور المصري وما تقوم به ازاء تلك القضية من مجهودات ومشاورات من أجل حلها.

و اوضح ان خطة الحزب خلال الفترة القادمة تستهدف التواصل المستمر مع المواطنين وتلقي الشكاوى والتواصل مع الجهات المسؤولة لحلها، مشيرا إلي ان المقر الحزب بأكتوبر يعد أحد المقرات التي اختارها الحزب لتكون مقرات انتخابيه ضمن حملة الحزب لدعم مسيرة ومسار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأكد ان الفترة الحالية وما تشهده البلاد من ازمات وما تمر به دول العالم من تحديات وحروب وما يحدث يتطلب منا الوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لحفظ الامن والامان واستكمال مسيرة البناء والعمل، وذلك للحفاظ على الدولة المصرية من الانجرار نحو أي مناوشاوت او حروب.

من جانبه اكد احمد الدكتور احمد ادريس امين التنظيم المركزي بالحزب ان الحزب يسعى خلال الفترة المقبلة الى التوسع بشكل الاوسع في مختلف انحاء الجمهورية وذلك من خلال افتتاح مقرات رسمية والعمل على التواصل المستمر مع المواطنين في الشارع المصري.

واضاف ادريس ان الحزب اعلن عن خطة عمل لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي وسيتم تعميمها على جميع مقرات الحزب والامانات المختلفه وسيكون هناك متابعة مستمرة وستنطلق تلك الفعاليات خلال الفترة المقبلة لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، منوها بان الحزب يستهدف خلال الفترة المقبلة اعداد كوادر لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما سيكون هناك جولات وزيارات ميدانية لعدد من مناطق الجمهورية.

كما أكد الدكتور تامر ابو هميله، امين الحزب اكتوبر والواحات وزايد، ان مقر الحزب سيكون مقرا انتخابيا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية بالاضافة إلى أنه سيعمل ضمن خطة الحزب للتواصل المستمر والفعال مع المواطنين والعمل على اعداد خطة عمل تناسب مناطق اكتوبر وزايد و الواحات والانتشار بشكل اوسع بالاضافة لاستكمال الوحدات الحزبية بتلك المنطقة.

جاء ذلك بحضور كوكبة من رجال السياسة ونواب مجلسي النواب والشيوخ ورجال الصحافة والإعلام ورجال مجتمع المال والأعمال ورجال الصناعة ومشاهير الفن و الثقافة وكبار اساتذة الطب والجامعات وكبار الهيئات الحكومية وهيئة الدواء المصرية.