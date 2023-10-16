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مرأة

طبيب يفجر مفاجأة عن سبب زيادة الإصابة بالربو والحساسية الصدرية

صدى البلد

كشف الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، عن أسباب انتشار وزيادة أعداد المصابين بالربو والحساسية الصدرية في الفترة الأخيرة.

وأوضح الدكتور أيمن سالم  أن حساسية الصدر أو الربو الشعبي مرض معروف في العالم وأعداد المرضي به بدأت تتزايد في الآونة الأخيرة وهو مرض له بعد وراثي كبير وبالتالي يتوارث بين العائلات، كما أن العوامل البيئية لها تأثير كبير على انتشاره.

وعدد الدكتور أيمن سالم أسباب الاصابة بمرض الربو قائلا: إن سبب الإصابة بالحساسية الصدرية هو انتشار حبوب اللقاح وتراب المنزل المصحوب به بقايا عتة الفراش، كما أن انتشار الحشرات بصفة عامة يمكن أن يتسبب في الحساسية والمقصود بذلك بقايا الحشرات المتحللة والتعرض للحيوانات ذات الفراء مثل الكلب والقطة والحصان وغيرها وبعض الفطريات، موضحا أن كل هذه الأشياء لها تأثير تحسسي لا يتحملها الشخص الذي لديه تأثير وراثي.

وأكد الدكتور أيمن سالم أن الانسان الطبيعي إذا تعرض لهذه العوامل لا يتأثر تماما، مشيرا إلى أن ازدياد نسبة الإصابة بالربو يرجع إلى تعرض الشخص الذي لديه تأثير وراثي بمرض الربو لهذه العوامل بشكل كبير وبالتالي تزداد أعداد المرضى.

وأوضح الدكتور أيمن سالم أن من أسباب ازدياد الإصابة بحساسية الصدر عدم التزام المريض بالعلاج الكامل والفعال للحساسية وبالتالي تتزايد أعداد المصابين بالربو أو الحساسية الصدرية.

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