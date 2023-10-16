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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحرّك رسمي من المندوه بعد حكم استبعاده بانتخابات الزمالك

حسام المندوه
حسام المندوه

أعلن الناقد الرياضي إسلام صادق عن تقدم حسام المندوه بإستشكال لإيقاف تنفيذ الحكم القضائي بإستبعاده لإستكمال إنتخابات الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب إسلام صادق :"حسام المندوه يتقدم بإستشكال لإيقاف تنفيذ الحكم القضائي بإستبعاده لإستكمال إنتخابات الزمالك".

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبد المجيد سليم عبد الصبور ، والتى يطالب فيها باستبعاد حسام الدين المندوه توفيق الخواجة، المرشح على مقعد أمين الصندوق، من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم   20/10/2023 لجلسة 1 أكتوبر المقبل.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وآخرين.

محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قررت  تأجيل الدعاوى المقامة من ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي، محامٍ ومرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، والتى طالب فيها باستبعاد كل من حسين أحمد لبيب، مرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لعدم حصوله على العضوية العاملة لنادي الزمالك، وفاروق فؤاد جعفر لسابق الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم 170 لسنة 2014 جنايات الجيزة لجلسة الأول من أكتوبر المقبل.

حملت الدعاوى  ٧٧/٧٧١٦٥ ،  ٧٧/٧٨٣٧٢ ، ٧٧/٧٨٣٧٥.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، غلق باب تلقي الطلبات لليوم الرابع بتقدم 5 مرشحين جدد لخوض سباق الانتخابات.

وتقدم كل من مروة البروجى ونجلاء ناجى وأحمد عبادة وسيف الإسلام محمد يوسف، على منصب العضوية فوق السن، وجاء آخر المتقدمين وهو محمد خالد الصادق،الذي ترشح على منصب العضوية تحت السن.

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