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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: تقديم كافة سبل الدعم لجميع المؤسسات الاستثمارية

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية أثناء الافتتاح

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم الافتتاح الجزئي لسيتى سنتر الإسكندرية بعد فترة من إعادة التهيئة الجزئية لمنطقة المطاعم والترفيه، وذلك بالتزامن مع مرور ٢٥ عاما على تواجد مجموعة ماجد الفطيم داخل جمهورية مصر العربية.

 

وفي كلمته قدم محافظ الإسكندرية الشكر لجميع العاملين لدي مجموعة ماجد الفطيم، وأكد على تقديم كافة سبل الدعم لجميع المؤسسات الاستثمارية على أرض الإسكندرية وتذليل كافة العقبات التي تواجه أي مستثمر، مؤكدا أن سيتي سنتر الإسكندرية هو وجهة سياحية واقتصادية حيوية داخل محافظة الإسكندرية يشمل مختلف عناصر الترفيه لجميع الزوار والعائلات.

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من جانبه وجه أحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة الشكر للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على دعمه المتواصل لمجموعة ماجد الفطيم. وعبر عن سعادته بإعادة افتتاح سيتي سنتر الإسكندرية الذي يأتي بالتزامن مع مرور 25 عاماً على تواجدها داخل جمهورية مصر العربية، وصرح إسماعيل قائلا:" تؤمن مجموعة ماجد الفطيم بدورها الفعال في دعم وتعزيز الاقتصاد المصري بجانب خلق فرص عمل وإتاحة الفرصة لمئات العلامات التجارية والمشروعات الناشئة على التواجد والنمو، فمنذ اليوم الأول لإنشاء هذا الصرح التجاري الترفيهي في عام 2003، تم تطوير سيتي سنتر الإسكندرية عدة مرات، واليوم نحتفل معا بإعادة افتتاحه بعد تجديدات بقيمة استثمارية بلغت نحو 311 مليون جنيه مصري وبنسبة اشغال وصلت إلى ١٠٠٪؜. كما اننا سنقوم بمرحلة توسعية رابعة قريبا وذلك في إطار حرصنا أن يكون وجهة مميزة تلبي احتياجات واهتمامات جميع الزوار". واكد على أن ماجد الفطيم تتطلع إلى المزيد من التطور والاستثمار في السوق المصري الواعد وبالأخص في محافظة الإسكندرية التي تعد محافظة سياحية واقتصادية مهمة.

 

ومن الجدير بالذكر ان سيتي سنتر الإسكندرية تم تطويره عدة مرات منذ إنشاءه ويقع على مساحة 226,000 متر مربع ويشمل على 188 وحدة تجارية تتضمن العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية.

 

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ وأحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، والأستاذ أحمد الشامي الرئيس التنفيذي لماجد الفطيم العقارية.

الاسكندرية الإقتصاد المصرى الرئيس التنفيذي العلامات التجارية اللواء محمد الشريف المؤسسات الاستثمارية المشروعات الناشئة تعزيز الاقتصاد المصري خلق فرص عمل سيتي سنتر

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