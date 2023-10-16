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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الزراعة» تواصل تنظيم القوافل البيطرية لعلاج مواشي صغار المربين بالغربية مجانا

صدى البلد

انطلقت اليوم "الاثنين"، القافلة البيطرية المجانية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين في قري حياة كريمة و القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية وتستمر لمدة ٦ أيام، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي واشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع د. إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.


وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، إن القافلة ينظمها المعهد بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة وتقدم كل الرعاية البيطرية مجانا وتاتي في  إطار مبادرة حياة كريمة.

وأشار «فاضل» إلى أن القافلة، ينظمها معهد بحوث التناسليات الحيوانيه بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانيه ومعهد بحوث الانتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

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