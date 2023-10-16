اتبرع للهلال الأحمر.. مفيدة شيحة تدافع عن فخر العرب محمد صلاح

أشادت الإعلامية مفيدة شيحة، بتبرع اللاعب الدولي محمد صلاح لجمعية الهلال الأحمر في مصر، بمبلغ مالي، مشيرة إلى أن محمد صلاح دعم القضية الفلسطينية بالفعل.



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، أن هناك اتهامات كبيرة على محمد صلاح، وهذه الاتهامات كل يوم تقل، مستدركة أن محمد صلاح تبرع لأهلنا في غزة، ولا يحتاج صلاح بوست، ولكن التبرع هو الأفضل.

محمد صلاح اختار حاجة تانية مختلفة



وتابعت مفيدة شيحة، أن محمد صلاح اختار حاجة تانية مختلفة، وبالفعل ولا بالقول، ومحمد صلاح يعلن موقفه من القضية الفلسطينية.