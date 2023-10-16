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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق إطاري في بكين لتطوير مطار الغردقة

صدى البلد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم اتفاق إطاري بين الشركة المصرية للمطارات والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة - مصر؛ بشأن مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة لـ " منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، المُقرر انطلاقها غدًا الثلاثاء.

وشهد توقيع الاتفاق الإطاري الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بحضور تشينج زنج، رئيس مجلس ادارة شركة CSCEC الصينية.

ووقع الاتفاق كل من اللواء أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات،  وتشانغ ويتساي، ممثل الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة.

ويستهدف الاتفاق الإطاري تطوير مطار الغردقة الدولي بغرض إنشاء مطار محوري دولي لاحتواء معدلات الحركة الجوية المتزايدة في المنطقة، وكذا لتنمية قطاع السياحة والطيران في جمهورية مصر العربية، ويهدف ذلك المشروع إلى أن يكون امتدادًا للمطار الحالي من خلال إنشاء مبني ركاب جديد يستوعب حجم الركاب المقترح بالإضافة إلى أعمال التطوير المقترحة في مباني الركاب ۱ و۲، وربط جميع المباني بنقل ركاب متحضر ومستدام، وكذا العديد من الأعمال التي تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المستقبل.

وأعرب ممثل الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة عن رغبته في التعاون مع الشركات المصرية في إطار مبادرة الحزام والطريق.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة تُصنَف رقم 13 في تصنيف غلوبال فورشن 500 على العالم، كما صُنفت رقم ١ في العالم بين أكبر ٢٥٠ شركة مقاولات عالمية في تصنيف ENR بتاريخ 5 أكتوبر 2023.

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