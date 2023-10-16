محافظ الدقهلية يعقد اجتماعاً بمجلس ادارة جهاز شباب الخريجين لمناقشة الموقف التنفيذي والمالي

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اجتماعاً بمجلس ادارة جهاز شباب الخريجين لمناقشة الموقف التنفيذي والمالي للجهاز والموافقة علي تمويل مشروعات جديدة .

جاء ذلك بحضور الدكتور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد ، ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة ، فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ، وفاء عثمان مدير عام جهاز شباب الخريجين بالمحافظة ، ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة .

واكد " مختار " علي أن الرئيس السيسي يولي تمكين الشباب وخلق فرص عمل لهم أهمية كبيرة ووجه بتوفير الدعم المادي لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال قروض ميسره ودعم المنتجات والصناعات اليدوية لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المصرية .

وأوضح " المحافظ " أن إجمالي المبالغ المنصرفة للشباب منذ إنشاء الجهاز وحتي الان بلغت 119 مليون جنيه بإجمالي عدد مشروعات 12 الف و 200 مشروع لعدد 13 الف و 200 من الشباب من الجنسين.

وأشار " مختار " إلي أن إجمالي عدد مشروعات الشراكة منذ إنشاء الجهاز وحتي الان بلغ 588 مشروع بإجمالي مبلغ 22 مليون جنيه تقريبا تم صرفها لعدد 1,600 من الشباب .

كما أشار " المحافظ " الي أن إجمالي عدد المشروعات الفردية 1,434 مشروع بإجمالي مبلغ 96,700 مليون جنيه تقريبا تم صرفهم لعدد 11,536 من الشباب من الجنسين.

كما أوضح " مختار " بأن إجمالي عدد الإناث المستفيدين بقروض شباب الخريجين بلغ 7000 بينما إجمالي عدد الذكور بلغ 6,200 وهذا يدل علي حرص الدولة علي تمكين المرأة.

وأيضاً أشار " المحافظ " الي أن إجمالي المبالغ المنصرفة للشباب من الجنسين منذ 4 سنوات وحتي الآن بلغ 40 مليون جنيه بإجمالي عدد مشروعات 1,800 مشروع تقريباً لعدد 1,975 من الشباب من الجنسين.

وقال " مختار " يتم تمويل العديد من المشروعات للشباب مثل المشروعات الإنتاجية والتجارية والخدمية والزراعية وشراء التروسيكلات وإقامة أكشاك تقدم مشروبات وأطعمة وهي كالاتي ( المشروعات الإنتاجية بلغت 2,612 مشروع بإجمالي مبلغ 20 مليون و 400 الف جنيه تقريبا - المشروعات التجارية بلغت 8,801 مشروع بإجمالي مبلغ 75 مليون جنيه تقريبا - المشروعات الخدمية بلغت 1,399 مشروع بإجمالي مبلغ 15 مليون جنيه تقريبا - المشروعات الزراعية مثل الصوب الزراعية بلغت 175 مشروع بإجمالي مبلغ 860 الف جنيه - شراء تروسيكلات بلغ 113 تروسيكل بإجمالي مبلغ 676 الف جنيه - إقامة الأكشاك بلغت 34 كشك بإجمالي مبلغ 240 الف جنيه ) .

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