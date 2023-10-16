حازم عمر المرشح لانتخابات الرئاسة يطالب سلطة الاحتلال بوقف العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني

أعرب المهندس حازم عمر المرشح لانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ عن تضامنه مع الأشقاء في الفلسطينين ووجه نداء لسلطة الاحتلال بضبط النفس ووقف العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

خطوات جادة لوقف التصعيد على الشعب الفلسطيني

وطالب “عمر” خلال المؤتمر الصحفى بأهمية أن يتخذ المجتمع الدولى خطوات جادة لوقف التصعيد على الشعب الفلسطيني، معربا عن رفضه لتهجير الشعب الفلسطيني لدول الجوار حيث أن هذا المخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وذلك غير مقبول.

وتابع حديثه قائلا:" لا حل للقضية الفلسطينية عن طريق سياسة التهجير ويجب تدفق المساعدات للشعب الفلسطيني وأحياء مسار المفاوضات لتحقيق السلام العادل".

وطالب المجتمع الدولي التحرك الجاد لوقف الاعتداءات وتدفق المساعدات وإعادة إحياء العملية السلمية وتحقيق السلام العادل.

وفي سياق آخر أكد حازم عمر أن الحملة جمعت ٦٨ ألف تأييد شعبي بالإضافة إلى الحصول على ٤٦تزكية من كتلتنا البرلماني.