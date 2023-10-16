حازم عمر: نستهدف المعالجة الناجزة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة

قال المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي، إننا اتخذنا قرار الترشح في الانتخابات الرئاسية واضعين صوب أعيننا الأهداف الاستراتيجية الخمسة للمرحلة القادمة، مشيرا إلى أن هذه الأهداف تتمثل في تخفيف حد الاستقطاب السياسي الحالي والارتقاء بمجال العمل السياسي وفتح المجال العام وترسيخ دعم الديمقراطية وآليات التداول السلمي للسلطة.

رفع الكفاءة الاقتصادية والمالية للدولة

وأكد “عمر” خلال المؤتمر الصحفي الأول لحملة الترشح لانتخابات الرئاسة 2024، أنه يستهدف المعالجة الناجزة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية ورفع الكفاءة الاقتصادية والمالية للدولة وإعادة هيكلة أعباء المواطنين الاقتصادية بمنظور شامل للعدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أنه يستهدف الارتقاء بحقوق الإنسان وتحقيق التوازن العادل بين متطلبات الأمن القومي المصري مع الحقوق والحريات العامة والخاصة.

وأشار إلى أن برنامجه يتضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والخدمية ورفع كفاءاتها وتعظيم قدراتها.

ولفت إلى أنه يستهدف معالجة بعض الانعكاسات الكامنة من مرحلة التقلبات السياسة خلال العقد الماضي على العلاقات الدولية وتعظيم مكانة مصر الإقليمية والدولية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية والحفاظ على مؤسسات الدولة.