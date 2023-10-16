حازم عمر يكشف عن برنامجه الانتخابي بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر

استعرض المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، برنامجه الانتخابي بشأن الملف حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أنه ينقسم لـ 4 استراتيجيات منها الحبس الاحتياطي، وعلاقات مصر مع الدول الأخرى، والحفاظ على المكتسبات ومؤسسات الدولة، وتعظيم قدراتها الأمنية والعسكرية والخدمية، وتعظيم القدرات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأضاف "عمر"، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أنه من خلال رؤية الحملة للاستراتيجات تم وضع البرنامج الانتخابي، مشددا علي ضرورة تكرس العمل الديمقراطي، فمن الوارد أن يكون هناك أخطاء ولكن يجب تجنبها، وآن الأوان لترسيخ الديمقراطية وانتقال سلمي للسلطة، فالديمقراطية هي مسار وليست مجرد قرار.

وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الأول لحملة ترشح المهندس حازم عمر لانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤، ويحضر المؤتمر عدد من قيادات الحملة وقيادات وشباب حزب الشعب الجمهوري.

أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024

وفي سياق متصل تقدم حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، اليوم الجمعة 13 أكتوبر، بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحضر حازم عمر، يرافقه أعضاء حملته الانتخابية وقيادات بحزب الشعب الجمهوري، أمام لجنة تلقي طلبات الترشح، برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.