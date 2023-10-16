دعم الأحزاب والإصلاح الاقتصادي.. حازم عمر يعلن برنامجه الانتخابي بشأن الأهداف الاستراتيجية

قال حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل، إن برنامجه الانتخابي يعتمد على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، لافتا إلى أن أول الأهداف تتمثل في فتح المجال العام ودعم الأحزاب وترسيخ مبادئ الديمقراطية.

برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي

وأضاف “عمر”، أن الهدف الاستراتيجي الثاني يتمثل في برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، موضحا أن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية لا تخفي على أحد، لذلك نريد إصلاح شامل اقتصادي شامل، إضافة إلى الارتقاء بالبرامج الاجتماعية وعلى رأسها الصحة والتعليم، وأيضا تقليص عجز الموازنة وإعادة الهيكلة الضريبية على المواطنين بعدالة اجتماعية وبشكل مدروس بدقة، وذلك سيكون بانتهاجنا خطة تصل يصل مداها لـ 3 سنوات لإصلاح شامل لهيكل الاقتصاد المصري.

وتابع المرشح الرئاسي المحتمل، ولم يغب عنا أنه خلال الـ3 سنوات أن نقوم بتخفيف الأعباء على الطبقة المتوسطة والطبقات الضعيفة حتى تتحمل هذ البرنامج والإصلاح الاقتصادي وذلك من خلال تخفيض الرسوم والضرائب على السلع الضرورية.

واستكمل حديثه قائلاً “هدفنا الثالث يتمثل في الارتقاء بملف حقوق الإنسان بمصر.. برنامجنا يحقق التوازن العادل بين متطلبات الامن القومي والحفوق والحريات في مصر، وأيضا البرنامج سيعتمد على إدخال الوسائل التكنولوجية الجحديثة بمنظومة العدل ومنظومة انفاذ القانون للحد من التوسع في موضوع الحبس الاحتياطي”.