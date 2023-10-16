حازم عمر: دخول الانتخابات سيكون بتجربة جديدة وبرؤية حزبية وليست فردية

قال حازم عمر المرشح الرئاسي المحتمل رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن برنامجه الانتخابي يتضمن برنامجا سياسيا يتمحور حول خطوات متدرجة ومعمول بها ومدروسة جيدا، ودعم الأحزاب وترسيخ الحياة الحزبية على رأسها، مضيفا أن الديمقراطية مسار وليست مجرد قرار لابد من التجهيز له حتى نكون جاهزين لممارسته رأينا دول حدث لها فراغ فى السلطة تفككت وانهارات وحالها اليوم شديد الصعوبة .



وأضاف عمر خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الأول لحملته الانتخابية، أن برنامجه الانتخابي يرسخ للعمل الحزبي، وان دخول الانتخابات سيكون بتجربة جديدة وهو ألا يدخل المرشح برؤية فردية ولكن برؤية حزبية وبرنامجه الانتخابي يكون برنامج حزبه، حتى نكون امام انتخاب برنامج ولا ليس انتخاب شخص.



وتابع: ثم بعد ذلك يتم النظر إلي السمات الشخصية وهل هو رجل دول أم لا وهل لديه القدر الكافي من الإدارة لدولة قوية، لافتا إلي أن برنامجه شارك فى إعداده خبراء ومتخصصين من اصحاب الخبرات المتراكمة مما ساهم فى ثراء البرنامج ، وسلطنا الضوء على مجموعة من المشاكل التي سنعمل على حلها إذا نجحنا.