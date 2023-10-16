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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المرشح الرئاسي حازم عمر: هنلغي الضرائب والرسوم على الغذاء والدواء لخفض الأسعار

صدى البلد

قال حازم عمر المرشح الرئاسي المحتمل، إن برنامجه الانتخابي يستهدف عدة إجراءات في التجارة الداخلية والخارجية، موضحا أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في التجارة الداخلية تشمل زيادة الرقابة والدعم وضبط الأسعار.

زيادة التنافسية يؤدي إلى خفض الأسعار

وأضاف عمر: وضعنا برنامج وخطة خاصة بالتجارة الداخلية، لافتا أن زيادة التنافسية يؤدي إلى خفض الأسعار، معقبا:"هنشيل الضرائب والرسوم على الغذاء والدواء.. وذلك يساعد الطبقات أنها تتحمل معايا البرنامج الاقتصادي الذي سيكون مداه 3 سنوات، وبالتالي سيسهم ذلك في خفض  معدلات التضخم".

وعن الإجراءات التي ستكون في التجارة الخارجية، أفاد المرشح الرئاسي المحتمل:  لدينا مستهدف هو زيادة حجم الصادرات بالإضافة إلى زيادة الإنتاج حتى تصل الصادرات لـ80%، وحتى تغطي الصادرات احتياجاتنا من الاستيراد.

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