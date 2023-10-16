الأربعاء.. "الأوبرا" تنظم ندوة فنية وثقافية تحت عنوان "80 سنة إبداع"

يعقد صالون الأوبرا الثقافي، ندوة ثقافية وفنية، تحت عنوان "80 سنة إبداع"، يستضيف خلالها الشاعر أحمد سويلم، وذلك في السابعة مساء بعد غد /الأربعاء/، على المسرح الصغير بالأوبرا.



وذكرت دار الأوبرا المصرية - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن الندوة يديرها الفنان أمين الصيرفي، وتدور حول المشوار الإبداعي للشاعر أحمد سويلم، وأهم قصائده إلى جانب تاريخ الشعر وأنواعه وأساليبه القديمة والحديثة، ويشارك في الحضور باقة من المبدعين في مجال الشعر منهم الدكتور أحمد عفيفي، والدكتور أحمد فواد، والدكتورة شيرين العدوي، والدكتور حسام جايل.



ونوهت الأوبرا إلى أنه يتخلل الندوة، فقرة فنية لعازف البيانو هاني نديم بمصاحبة المغنية كاريمان عادل.

