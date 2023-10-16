اقتصاد الإمارات|غرفة الشارقة توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها في ساو باولو البرازيلية

وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في الإمارات، اليوم مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة ساو باولو البرازيلية، تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وتنمية آفاق العمل المشترك و ترويج وتشجيع الفرص الاستثمارية المتاحة لدى كل جانب وتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال في البلدين.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، جرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم عبر تقنية الاتصال المرئي بين عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وروبرتو ماتيوس أوردين رئيس غرفة تجارة ساو باولو بحضور عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الغرفة.

وتنص مذكرة التفاهم على تشجيع الجانبين على تبادل الوفود التجارية والمباحثات في مجالي التصدير والاقتصاد ودعم متابعة الزيارات لهذا الغرض و التنسيق لتأسيس وتوسعة شبكة تجارية تسهل تداول فرص الأعمال المتاحة لدى البلدين وبين أعضاء الغرفتين وتبادل المعلومات والبيانات التجارية والإحصائيات وتفعيل أنشطة البحث المشتركة إلى جانب المشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التجارية لدى كل جانب بالإضافة إلى دعم وتشجيع تبادل الخبرات والمعارف وفرص التدريب بين الجانبين.

وأكد عبد الله سلطان العويس أهمية هذه المذكرة في تعزيز مجالات التعاون بين الغرفتين لما فيه مصلحة الأعضاء من ممثلي القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الرائدة لتحقيق المنفعة المتبادلة في مجالات التجارة والتعاون الاقتصادي مشيرا إلى حرص الغرفة على تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري مع البرازيل من خلال تشجيع مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة على الاستثمار في القطاعات المختلفة في البرازيل إلى جانب العمل على التنسيق مع غرفة تجارة ساو باولو البرازيلية لجذب المستثمرين ورجال الأعمال البرازيليين عبر تقديم المزايا والحوافز التي تشجعهم على الاستفادة من فرص الاستثمار المجزية في الإمارة من خلال ما تتمتع به من موقعها الاستراتيجي ومكانتها البارزة على خارطة التجارة العالمية باعتبارها مركزاً اقتصادياً إقليمياً متميزاً لرجال الأعمال من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية الإماراتية البرازيلية راسخة وبناءة وتشهد نمواً واضحاً في حجم التعاون الاقتصادي حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين بنسبة 43% خلال السنوات العشر الماضية من 10.4 مليار درهم في 2013 ليصل إلى 14.7 مليار درهم بنهاية 2022 كما نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والبرازيل خلال 2022 بنسبة 32.1% ليصل إلى 14.8 مليار درهم مقابل 11.2 مليار درهم في 2021 مؤكداً أن هذه الأرقام تمثل مؤشرات إيجابية تعزز من نجاح جهود الجانبين من خلال هذه المذكرة التي تشكل مرحلة جديدة من التعاون بين الغرفتين من أجل تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.

من جانبه أعرب روبرتو ماتيوس أوردين، عن تقديره العميق لغرفة الشارقة على حرصها الدائم على تعزيز العلاقات المتبادلة بين الجانبين وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية ، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم تمهد الطريق نحو تعزيز الجهود لتوثيق التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة في ظل قوة ومتانة العلاقات بين البرازيل ودولة الإمارات ومساعي الدولتين حالياً لتعزيز وتوسعة علاقاتهما الاقتصادية الراسخة ولا سيما أن دولة الإمارات من بين أكبر المستثمرين الدوليين في البرازيل كما يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً ملحوظاً حيث وصلت واردات البرازيل من الإمارات إلى 2.65 مليار دولار فيما بلغت الصادرات البرازيلية إلى الإمارات 3.26 مليار دولار وذلك خلال 2022.

يذكر أن غرفة الشارقة نظمت مؤخراً ملتقى الأعمال الإماراتي وساو باولو والذي دعا إلى أهمية العمل المشترك وتكثيف الجهود التي من شأنها استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من الشارقة وساو باولو البرازيلية بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية بين المدينتين وزيادة التعاون الثنائي في عدد من القطاعات الواعدة وذات الاهتمام المشترك لاسيما في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامته.