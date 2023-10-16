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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حازم عمر: داخلين تجربة الانتخابات الرئاسية بجدية ولا نعرف الهزل

حازم عمر المرشح المحتمل
حازم عمر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية

قال  حازم عمر المرشح الرئاسي المحتمل، خلال المؤتمر الصحفي، "داخلين تجربة الانتخابات الرئاسية بجدية شديدة ولا نعرف الهزل ولن يكن الهزل يوما في قامسنا ونسعي للنجاح مخلصين لدولتنا ولبلدنا".

وأضاف “عمر”، "النتيجة هي من عند الله سبحان وتعالي وربنا قال في كتابة الكريم: ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا" ونحن نظن اننا نحسن عملا قولا وفعلا ونهب حياتنا وكافة مقدراتنا في خدمة وطننا الحبيب حمي الله مصر وحمي شعبها".

وفي سياق اخر قال حازم عمر المرشح الرئاسي المحتمل، إن برنامجه الانتخابي يستهدف عدة إجراءات في التجارة الداخلية والخارجية، موضحا أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في التجارة الداخلية تشمل زيادة الرقابة والدعم وضبط الأسعار.

زيادة التنافسية يؤدي إلى خفض الأسعار

وأضاف عمر: وضعنا برنامج وخطة خاصة بالتجارة الداخلية، لافتا أن زيادة التنافسية يؤدي إلى خفض الأسعار، معقبا:"هنشيل الضرائب والرسوم على الغذاء والدواء.. وذلك يساعد الطبقات أنها تتحمل معايا البرنامج الاقتصادي الذي سيكون مداه 3 سنوات، وبالتالي سيسهم ذلك في خفض  معدلات التضخم".

 

وعن الإجراءات التي ستكون في التجارة الخارجية، أفاد المرشح الرئاسي المحتمل:  لدينا مستهدف هو زيادة حجم الصادرات بالإضافة إلى زيادة الإنتاج حتى تصل الصادرات لـ80%، وحتى تغطي الصادرات احتياجاتنا من الاستيراد.

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