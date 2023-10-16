مصطفى بكري: الإعلام الإسرائيلي أصيب بخيبة أمل من موقف السيسي

علق الإعلامي مصطفي بكري علي دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القضية الفلسطينية ومساعدته الفلسطينيين.

وكتب بكري من خلال حسابه على فيس بوك :" الإعلام الإسرائيلي يقول أنه أصيب بخيبة أمل من موقف الرئيس السيسي تجاه أحداث غزة، فعلا إن لم تستح فافعل ماشئت، موقف الرئيس السيسي هو الموقف الوطني الصحيح في رفضه للعدوان الصهيوني ودفاعه عن أهلنا في غزه . مصر تتحرك منذ اليوم الأول وتمارس ضغوطها من أجل وقف العدوان ، ورفض تهجير الفلسطينين إلي خارج وطنهم ،

وتابع :" وإذا نجحت الإتصالات فسوف تتحرك سيارات الوقود من رفح المصريه إلي فلسطين لتشغيل محطات الكهرباء والمستشفيات ".