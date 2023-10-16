محافظ قنا يتفقد الأسواق لمتابعة تطبيق مبادرة خفض الأسعار

شدد محافظ قنا أشرف الداودي على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري لتكثيف المرور الميداني على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع، للتأكد من توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمحال التجارية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية ، لتلبية احتياجات المواطنين من تلك السلع بأسعار مخفضة.



جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها المحافظ على أسواق الخضروات والفاكهة ومحلات السلع الغذائية لمتابعة مدى الالتزام بـ"مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.

وتفقد المحافظ، وفقا لبيان اليوم "الاثنين"، أسواق الخضروات والفاكهة ومحلات بيع اللحوم والسلع الغذائية بمنطقة السهاريج، ومنافذ بيع السلع الغذائية بمنطقة بنزايون بمدينة قنا، للتأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وقال المحافظ ، إن السلع الأساسية التي ستتضمنها المبادرة تشمل الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، إضافة إلى تخفيض أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التخفيضات تتراوح بين 15 إلي 25% للسلع المحددة.