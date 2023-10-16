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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زراعة النواب توافق علي منحة إسبانية بـ 670 ألف يورو لتحديث الرى

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة  علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة  مصر  وحكومة مملكة اسبانيا بشأن منحة بمبلغ ٦٧٠ ألف يورو من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر الموقعة في ٥ يونيو ۲۰۲۳.

مصر العربية وحكومة مملكة اسبانيا

وتضمنت الاتفاقية، مادة وحيدة تنص علي،: ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة اسبانيا بشأن منحة بمبلغ ٦٧٠ ألف يورو من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لتمويل دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، الموقعة في٥ يونيو ٢٠٢٣ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وتبلغ الفترة المحددة لتنفيذ مشروع " دعم تحديث الموارد المالية بقطاع الزراعة في مصر سنة وثلاثون (٣٦) شهرا من تاريخ اعتماد المشروع، ويمكن مدها بالاتفاق بين الطرفين عن طريق خطابات متبادلة.

ويتم إيداع المبلغ ( ٦٧٠) ألف يورو) بالبنك المركزي المصري باسم المشروع دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر " وهو حساب لا يقبل أي ابداعات الا من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي.

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