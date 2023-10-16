قوي عاملة النواب تناقش أهم مشروعات القوانين والتشريعات العمالية

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، من خلال محورين أساسيين، وهما الدور الرقابي والدور التشريعي.

وتناولت مناقشات اللجنة خلال الاجتماع أهم مشروعات القوانين والتشريعات العمالية التي ستكون على رأس أولويات اللجنة، بالإضافة إلى مشروعي الخطة والموازنة للقطاعات التي تدخل في اختصاص اللجنة.

كما استعرضت اللجنة أهم الموضوعات التي تتعلق بالعمال ومشاكلهم في كافة القطاعات والهيئات، وأكد النواب على أهمية الزيارات الميدانية ودورها الرقابي في فحص الموضوعات المحالة إلى لجنة القوى العاملة، كما ناقشوا ضرورة تنظيم زيارة ميدانية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمتابعة مسابقات تعيين المعلمين فور إحالة موضوع إلى اللجنة يتعلق بهذا الشأن.