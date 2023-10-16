الأوبرا تستضيف معرض "موسيقى الروح" للفن التشكيلي.. السبت المقبل

تستضيف قاعة زياد بكير للفنون، بدار الأوبرا المصرية، معرضا للفن التشكيلي بعنوان “موسيقى الروح “ للفنانة ثريا حامد، وذلك في السادسة والنصف مساء يوم ”السبت” المقبل.

وذكرت دار الأوبرا المصرية، في بيان اليوم "الاثنين"، أنه من المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى يوم السبت الموافق ٢٨ أكتوبر الجاري، ويضم 35 لوحة منفذة بأسلوب الميكسيس ميديا، وخامة الأكريليك، وتعد تجسيدا للموسيقى، باعتبارها من المثيرات الأساسية للإبداع، وتتيح فرصة للتأمل وإطلاق العنان للخيال الرحب.



ونوهت الأوبرا بأن الفنانة الدكتورة ثريا حامد تعمل أستاذ بقسم الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان ، وعضوا بكل من بنقابة الفنانين التشكيليين، أتيليه القاهرة، الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية.