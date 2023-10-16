شكري: مصر حريصة على تقديم الدعم الموضوعي واللوجستي لتعزيز السلم والأمن بأفريقيا

خلال استقبال موسى فقيه..

استقبل سامح شكري وزير الخارجية يوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية، موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها حالياً إلى القاهرة للمشاركة في الدورة الرابعة عشر للخلوة رفيعة المستوى للمبعوثين والممثلين الخاصين في أفريقيا حول تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة التي ستنعقد يومي ١٧ و١٨ أكتوبر الجاري.



وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، ذكر أن الوزير شكري رحب بانعقاد خلوة المبعوثين الخاصين لرئيس المفوضية في مصر، مثمناً أهميتها في التشاور بشكل موسع بشأن قضايا السلم والأمن في القارة والدور الذي يضطلع به مبعوثو وممثلو رئيس المفوضية في الانخراط والمساهمة في تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، لاسيما في الفترة الحالية والتي تتزايد فيها الاضطرابات.

وأكد وزير الخارجية حرص مصر علي تقديم كافة أشكال الدعم الموضوعي واللوجستي لإنجاح الاجتماعات.



وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي تبادلا وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا والملفات المطروحة على أجندة الخلوة رفيعة المستوى، كما تم تناول مُجمل مُستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة الإفريقية، لاسيما فى السودان ومنطقة القرن الأفريقي ومنطقة الساحل وغرب افريقيا وقضية سد النهضة، وتصاعد أعمال العنف واتساع رقعة أنشطة الجماعات الإرهابية في مناطق عدة في القارة.



وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكرى تناول بقدر من التفصيل تطورات الأزمة السودانية، وما تضطلع به مصر من جهود للعمل علي حل الأزمة، لاسيما فى إطار جهود دول جوار السودان، مبرزاً انفتاح مصر الدائم على التنسيق بين مسار دول الجوار وكافة الآليات والجهود الأخرى لتسوية الأزمة وعلى رأسها الاتحاد الافريقي ومنبر جدة التفاوضي، وبما يعمل على زيادة فاعلية المساعي القائمة والإسراع من رفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق. وقد رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى بذلك، حيث استعرض رؤية المفوضية لكيفية التنسيق بين عمل الآليات المختلفة المعنية بالسودان.



ومن ناحية أخرى انتقلت المناقشات إلى التصعيد الخطير في قطاع غزة وبين الجانبين الفلسطينى الإسرائيلى فى مناطق متفرقة، حيث استعرض الوزير شكرى الجهود التي تقوم به مصر لوقف التصعيد الإسرائيلي غير محسوب العواقب فى قطاع غزة، لما له من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في القطاع، مؤكداً على ضرورة النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية ووصول المواد الإغاثية لأهالي قطاع غزة واستئناف تشغيل الخدمات الحيوية.



ومن جانبه، أشاد رئيس المفوضية بالتعاون والتشاور المستمرين مع مصر في قضايا الاتحاد الأفريقي ذات الصلة بأولويات دول القارة، مؤكداً تطلعه لاستمرار التنسيق والعمل على دفع أجندة التكامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، كما أكد على التزام المفوضية بالإسراع نحو تشغيل أجهزة ومكاتب الاتحاد الأفريقي في مصر في أسرع وقت ممكن بما يمكنهم من القيام بمسئولياتهم تجاه القارة.