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رئيس التحرير
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برلمان

الغد: تلبية دعوة الرئيس لعقد مؤتمر دولي بشأن غزة يؤكد احتضان مصر للقضية

إسماعيل محمد إسماعيل
إسماعيل محمد إسماعيل ، سكرتير عام حزب الغد

قال إسماعيل محمد إسماعيل ، سكرتير عام حزب الغد أن وجود تلبية كبيرة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية السبت المقبل يؤكد أن مصر هى الحاضنة للقضية الفلسطينية والداعمة لها على مر التاريخ.

وأشار إسماعيل فى بيان صحفى له إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد مؤتمر دولى حول القضية الفلسطينية جاء بعد قرار تاريخى لمصر بشأن رفضها خروج الرعايا الأجانب من غزة واشتراطها إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، مما يؤكد الدور الدولى الذى تلعبه مصر على الساحة.

وأكد سكرتير عام حزب الغد أن عقد هذا المؤتمر يؤكد ثقل مكانة مصر الدولية ومكانتها فى المنطقة لكى تلعب دور حيوى فى القضية الفلسطينية ، متمنيا أن يخرج هذا المؤتمر بنتائج إيجابية تصب فى مصلحة الشعب الفلسطينى الذى تذوق مرارة الظلم على يد الإحتلال الإسرائيلى الغاشم الذى استباح المدنيين فى قطاع غزة من النساء والأطفال.

وشدد على أن القضية الفلسطينية ستظل على أولويات القيادة السياسية المصرية حتى يتم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف ، وهذا لن يتحقق إلا من خلال وجود ضغوط عربية بجانب مصر على الأمم المتحدة لإعادة كافة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطينى الصامد.

سكرتير عام حزب الغد إسماعيل محمد إسماعيل الرئيس السيسي القضية الفلسطينية مؤتمر دولي

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