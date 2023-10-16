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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يؤكد خلال لقائه وفد نقابة الأطباء أهمية النهوض بالقطاع الصحي

محافظ بني سويف الدكتور
محافظ بني سويف الدكتور محمد هانئ غنيم

أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هانئ غنيم، أهمية تضافر كافة الجهود للنهوض بالقطاع الصحي وتلبية متطلباته، والعمل المتواصل على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين من الخدمة الصحية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل كفريق واحد بين كل مؤسسات الدولة وكافة أنواع مؤسسات المجتمع الواحد من أجل تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


جاء ذلك، حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم /الاثنين/، خلال لقاء المحافظ بمكتبه، وفدًا من فرع مجلس النقابة الفرعية للأطباء "بالتشكيل الجديد بعد فوزها في الانتخابات مؤخرًا" بحضور نقيب الأطباء الجديد، الدكتور عماد البنا، وأعضاء النقابة الدكتور أيمن عبد الباسط والدكتور صفوت عبدالغفار والدكتور عمرو نادي والدكتور أيمن هنداوي؛ لبحث تعظيم أوجه التعاون في عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالقطاع الصحي.


وأعرب المحافظ عن ترحيبه بأعضاء النقابة الجدد، مهنئًا فوز قائمتهم في الانتخابات الأخيرة التي أجريت منذ أيام. 


من جانبهم، أعرب أعضاء النقابة وفي مقدمتهم النقيب الدكتور عماد البنا، عن تقديرهم الكبير للمحافظ لحرصه على دعم أُطر وآليات التعاون بين الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني بمختلف أشكاله واهتماماته الخدمية والتنموية، مؤكدين تقديرهم للجهود المبذولة من قبل الدولة لتحسين القطاع الصحي، مؤكدين على المسؤولية المجتمعية تجاه كل القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين في مقدمة وأولويات أجندة العمل للنقابات التي تمثل الذراع المجتمعية الذي يسهم ويدفع بجهود الحكومة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأعرب أعضاء النقابة عن تهنئتهم للمحافظ بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، متمنيين لمصرنا الغالية التقدم والرخاء والعبور من كل الأزمات والتحديات لبر الأمان في ظل تضافر كل الجهود الحكومية والمجتمعية يدًا واحدة وصفًا واحدًا خلف قيادته السياسية الحكيمة.


كما تطرق اللقاء لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع الصحي والمشروعات الجاري تنفيذها في القطاع، وكذلك الإجراءات المنفذة حيال سد العجز في الأطباء ببعض المستشفيات والوحدات الصحية، وكذلك مناقشة الجهود المشتركة لدعم المستشفيات ببعض التخصصات النوعية وما يلزم ذلك من توفير الأطباء الاستشاريين والأجهزة الطبية الحديثة.


جدير بالذكر أنه قد أجريت الانتخابات، الجمعة الماضية، بمقر نقابة الأطباء بالمحافظة، والتي أسفرت عن فوز قائمة "البنا" ونافس بها على مقعد النقيب الدكتور عماد البنا رئيس قسم العظام بمستشفى بني سويف الجامعي، واثنان على مقعد فوق السن هما الدكتور أيمن عبدالباسط والدكتور صفوت عبد الغفار، واثنان على مقعد تحت السن وهما الدكتور أيمن هنداوي، والدكتور عمرو نادي.
 

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