مطروح.. المصريين الأحرار يناقش مطالب المزارعين

ألتقى سلطان ابو الشيخ الزعيري امين حزب المصريين الأحرار بمطروح، احمد يوسف مدير مديرية الزراعة بمطروح وذلك بحضور عامر كريم محمد امين مركز مطروح ومحمد ابراهيم حرباوي امين مركز سيوه وجمال عبدالله سالم امين مركز براني.

توفير المبيدات وتقاوي القمح

وقد ناقش وفد المصريين الأحرار توفير المبيدات وتقاوي القمح والشعير للمزارعين في مدن مطروح ووصول التقاوي المدعم لمستحقيه من المزارعين واستمرار حملات ضبط بيع التقاوي المدعم بالاسواق

كما ناقش الزعيري مطالب اهالي سيوه بزيادة عدد الحقول الإرشادية للمزارعين من القمح والشعير وكذلك توفير مبيدات مكافحة سوسة النخيل

وقد اكد مدير الزراعة بالموافقة علي إرسال ٣٥ طن قمح ل سيوة و٣٠ طن إلي سيدي براني وكميات اضافية لمركز مطروح.