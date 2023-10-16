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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الثلاثاء.. انقطاع المياه عن 3 مناطق في القاهرة

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (زهراء مصر القديمة – اسطبل عنتر – خارطة الشيخ مبارك )، وذلك  اعتبارا من الساعة  التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 17-10-2023، وحتى الساعة التاسعة  من صباح يوم الأربعاء الموافق 18-10-2023 لمدة 12 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لتغير مسار خط صرف صحي قطر 600مم اسفل كوبري العاشر بشارع الفسطاط الجديد بمصر القديمة 
وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢5 او علي خدمة الوتس اب علي رقم 01206665125.

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