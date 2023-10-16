عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يعلن مفاجأة في تشكيل منتخب مصر أمام الجزائر

صدى البلد

أعلن الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة في تشكيل مباراة منتخب مصر أمام الجزائر الودية، وهي مشاركة “فتوح” أساسيا اليوم.

وكتب "الغندور"، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك "تشكيل منتخب مصر لمباراة الجزائر الودية: محمد الشناوي - محمد حمدي - عبد المنعم - علي جبر - محمد هاني - محمد النني - حمدي فتحي  تريزيجيه - احمد سيد زيزو - محمد صلاح ، مصطفي محمد".


يواجه منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا نظيره منتخب الجزائر اليوم الاثنين في مدينة العين الإماراتية في ختام معسكر التدريبي الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة 9 إلى 17 أكتوبر الجاري.


ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا نظيره منتخب الجزائر اليوم الإثنين فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب هزاع بن زايد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

بعد تفاعلها مع اسرائيلية ..صور جمعت كارلا وزوجها هيثم سعيد

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

العالم يلبي دعوة الرئيس| مصر تعيد الأمل للقضية الفلسطينية.. السبت المقبل

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

ترشيحاتنا

رئيس مجلس النواب يدعو البرلمانات الإسلامية للتحرك لاطلاع العالم على وحشية الاحتلال

مشادات وهدفان.. المنتخب الأولمبي يتعادل مع أوزباكستان وديا

مطار العريش يستقبل طائرتين قطريتين تقلان مساعدات إنسانية لقطاع غزة.. فيديو

ماذا يحدث حال دخول إيران الحرب ضد إسرائيل؟ خبير يوضح

وزارة التعليم: إجراءات "مسابقة ٣٠ ألف معلم" تتم وفقا للقانون

سي إن إن: خمس شاحنات وقود تدخل إلى قطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يفجر مفاجأة عن سبب زيادة الإصابة بالربو والحساسية الصدرية

بعيداً عن الضجيج.. أول رد من أسرة محمد صلاح على التبرع لـ غزة

بمساعدة كنغر.. رجل أجنبي ينقذ حيوانه الأليف من الغرق بأستراليا.. فيديو

مع الخيل.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

رقم صادم.. فارق العمر بين مجدي الهواري وزوجته دنيا عبد المعبود

رقص ابنة غادة عادل.. شاهد حفل زفاف المخرج مجدي الهواري

المواعيد والشروط .. كل ما تريد معرفته عن التقديم للحج 2024 | فيديو

شاهد.. الداخلية تشارك الأطفال اليوم العالمي للمكفوفين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ