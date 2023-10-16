خالد الغندور يعلن مفاجأة في تشكيل منتخب مصر أمام الجزائر

أعلن الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة في تشكيل مباراة منتخب مصر أمام الجزائر الودية، وهي مشاركة “فتوح” أساسيا اليوم.

وكتب "الغندور"، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك "تشكيل منتخب مصر لمباراة الجزائر الودية: محمد الشناوي - محمد حمدي - عبد المنعم - علي جبر - محمد هاني - محمد النني - حمدي فتحي تريزيجيه - احمد سيد زيزو - محمد صلاح ، مصطفي محمد".



يواجه منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا نظيره منتخب الجزائر اليوم الاثنين في مدينة العين الإماراتية في ختام معسكر التدريبي الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة 9 إلى 17 أكتوبر الجاري.



ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا نظيره منتخب الجزائر اليوم الإثنين فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب هزاع بن زايد.