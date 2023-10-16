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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مجلس النواب يدعو البرلمانات الإسلامية للتحرك لاطلاع العالم على وحشية الاحتلال

صدى البلد

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين"، في أعمال الاجتماع الافتراضي الطارئ لرؤساء برلمانات دول اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي بشأن الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، في كلمته أمام الاجتماع، أن القضية الفلسطينية تمر بمُنعطف خطير للغاية يحمل في طياته تهديدات نوعية وجسيمة مُمتدة الأثر والتداعيات، موضحا أن الدولة المصرية استشعرت منذ اندلاع الأزمة الحالية أنها ستكون شديدة الوطأة وأنها ستُمثل حلقة جديدة من حلقات العنف المُفرط الذي مُورس ويُمارس ضد شعبنا الفلسطيني منذ عقود عديدة.


كما أكد رئيس مجلس النواب أن مصر أولت أهمية قصوى للشق الانساني تخفيفاً لمعاناة الشعب الفلسطيني جمباً إلى جمب مع مساعيها الحثيثة واتصالاتها بكافة الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء هذا التصعيد غير المسبوق.

وأشار إلى أن المشهد المأساوي الحالي في الأراضي الفلسطينية هو نتاج الاهمال في التعاطي الجاد مع القضية الفلسطينية واستمرار حالة الجمود السياسي دون العمل على تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، مُشدداً على رفض مصر القاطع لأية دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة لما في ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وضياع للحق الفلسطيني.

وفي ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي برلمانات الدول الاسلامية إلى التحرك بشكل حثيث ومُكثف في جميع المحافل الدولية لإطلاع العالم على ما يمارسه الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من وحشية وعنف مُفرط تتناقض مع الفطرة الانسانية وتُحطم قيم العالم ومُنجزاته الانسانية والحضارية.

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