اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية بالإسكندرية والجامعة الروسية لصداقة الشعوب

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا اليوم /الاثنين/ اتفاقية تعاون مع الجامعة الروسية لصداقة الشعوب وذلك بالمقر الرئيسي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير.



وأقيمت مراسم التوقيع بحضور السفير كارن فسيليان قنصل عام روسيا الاتحادية بالإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية ،وبفل بلاديمر مدير المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية والوفد المرافق له.



ورحب رئيس الأكاديمية بالحضور وقدم نبذة عن إنجازات الأكاديمية العربية، كما استعرض كافة الاعتمادات التي حصلت عليها وجعلتها واحدة من أفضل جامعات العالم، مؤكدا ضرورة توطيد علاقات التعاون الأكاديمي بين الجانبين في مجالات عدة من بينها الهندسة، الصحة، العلوم و التكنولوجيا كما اتفق الجانبان على أهمية التبادل الطلابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس.



يذكر جامعة الصداقة تعتبر واحدة من أبرز الجامعات في روسيا الاتحادية وهي مجمع علمي تعليمي يضم 10 كليات أساسية الزراعة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الهندسة، الطب، اللغة الروسية، علوم الفيزياء الرياضية والعلوم الطبيعية، الآداب، حماية البيئة، الاقتصاد، الحقوق و3 كليات للتدريب وزيادة المهارات، و3 كليات عامة في الجامعة،7 معاهد، و33 مركز للبحوث العلمية، وأكثر من150 مخبر علمي.



وقام القنصل الروسي والوفد المرافق له بجولة تفقدية، لمركز القبة السماوية،مجمع المحاكيات المتكامل، كلية النقل البحري والتكنولوجيا ومعهد السلامة البحرية وفى نهاية الزيارة.



وأشاد القنصل الروسي بإمكانيات الأكاديمية وتجهيزها بأحدث أساليب التكنولوجيا، وبطريقة معاملة الأكاديمية للطلاب وعائلتهم وما يقدمونه من تسهيلات، معربا عن تقديره بتعاون الأكاديمية العربية مع كثير من المؤسسات التعليمية حول العالم وحصولها على أفضل الاعتمادات الدولية.