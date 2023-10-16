عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية بالإسكندرية والجامعة الروسية لصداقة الشعوب

اتفاقية تعاون بين
اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية بالإسكندرية والجامعة ال

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا اليوم /الاثنين/ اتفاقية تعاون مع الجامعة الروسية لصداقة الشعوب وذلك بالمقر الرئيسي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير.


وأقيمت مراسم التوقيع بحضور السفير كارن فسيليان قنصل عام روسيا الاتحادية بالإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية ،وبفل بلاديمر مدير المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية والوفد المرافق له.


ورحب رئيس الأكاديمية بالحضور وقدم نبذة عن إنجازات الأكاديمية العربية، كما استعرض كافة الاعتمادات التي حصلت عليها وجعلتها واحدة من أفضل جامعات العالم، مؤكدا ضرورة توطيد علاقات التعاون الأكاديمي بين الجانبين في مجالات عدة من بينها الهندسة، الصحة، العلوم و التكنولوجيا كما اتفق الجانبان على أهمية التبادل الطلابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس.


يذكر جامعة الصداقة تعتبر واحدة من أبرز الجامعات في روسيا الاتحادية وهي مجمع علمي تعليمي يضم 10 كليات أساسية الزراعة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الهندسة، الطب، اللغة الروسية، علوم الفيزياء الرياضية والعلوم الطبيعية، الآداب، حماية البيئة، الاقتصاد، الحقوق و3 كليات للتدريب وزيادة المهارات، و3 كليات عامة في الجامعة،7 معاهد، و33 مركز للبحوث العلمية، وأكثر من150 مخبر علمي.


وقام القنصل الروسي والوفد المرافق له بجولة تفقدية، لمركز القبة السماوية،مجمع المحاكيات المتكامل، كلية النقل البحري والتكنولوجيا ومعهد السلامة البحرية وفى نهاية الزيارة.


وأشاد القنصل الروسي بإمكانيات الأكاديمية وتجهيزها بأحدث أساليب التكنولوجيا، وبطريقة معاملة الأكاديمية للطلاب وعائلتهم وما يقدمونه من تسهيلات، معربا عن تقديره بتعاون الأكاديمية العربية مع كثير من المؤسسات التعليمية حول العالم وحصولها على أفضل الاعتمادات الدولية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

الرئيس الإيراني: الوضع في غزة ينذر باتساع نطاق الحرب إلى سائر الجبهات

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

بعد تفاعلها مع إسرائيلية ..صور جمعت كارلا وزوجها هيثم سعيد

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: الوضع في قطاع غزة ينذر بكارثة

ماذا بعد.. الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

الخارجية الروسية: إسرائيل تقوم بعمليات عشوائية.. وسكان غزة في حالة كارثية

تهجير قسري.. تحذير عاجل من جيش الاحتلال لسكان هذه المناطق في غزة بالإجلاء

إسرائيل: زيارة الرئيس الأمريكي تكتسب أهمية استراتيجية.. وحزب الله يحاول صرف انتباهنا

أحمد موسى: الإعلام الغربي يعادي القضية الفلسطينية ويدعم الكيان الصهيوني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكي يتلقي مخالفة مرورية بـ1.4 مليون دولار.. ما القصة؟

طبيب يفجر مفاجأة عن سبب زيادة الإصابة بالربو والحساسية الصدرية

بعيداً عن الضجيج.. أول رد من أسرة محمد صلاح على التبرع لـ غزة

بمساعدة كنغر.. رجل أجنبي ينقذ حيوانه الأليف من الغرق بأستراليا.. فيديو

فيديو

احجزوا لي مكان جنبكم.. بعد 23 عاما على استشهاد ابنه والد محمد الدرة يودع أشقاءه

رقم صادم.. فارق العمر بين مجدي الهواري وزوجته دنيا عبد المعبود

رقص ابنة غادة عادل.. شاهد حفل زفاف المخرج مجدي الهواري

المواعيد والشروط .. كل ما تريد معرفته عن التقديم للحج 2024 | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ