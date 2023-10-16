برلماني: مصر ترفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار

أكد النائب عاطف ناصر رئيس لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب، على الاهمية القصوى للاجتماع الذي ترأسه الرئيس السيسي لمجلس الأمن القومي لمتابعة تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة. قائلا: جاء في وقته تماما ويعكس يقظة وقوة مصر للحفاظ علي أمنها واستقرارها، كما يؤكد وجود مساندة حقيقية لقضية الشعب الفلسطيني سياسيا ورسميا وعلى مختلف الأصعدة. ورفض اي مخططات مشبوهة لتصفية قضيته.

ونوه ناصر في تصريح صحفي له اليوم، لدعمه الكامل للقرارات الصادرة من مجلس الأمن القومي، للحفاظ على أمن وسلامة الوطن، والوقوف إلى جانب القوات المسلحة وقادتها وخلف القيادة السياسية في أي قرار يتم اتخاذه، للتصدي للمخطط الاسرائيلي الغاشم، الساعي للتهجير القسري لأهالي قطاع غزة إلى سيناء الحبيبة، من أجل تحقيق نبوءتهم. قائلا: ان ذلك مرفوض جملة وتفصيلا.

وأشار رئيس المقترحات والشكاوي، أن مصر شعبا وقيادة لن يقبلوا مثل هذه المخططات الإسرائيلية، وسيكونوا على قلب رجل واحد للدفاع عن أرضهم والوقوف إلى جانب الفلسطينيين حتى ينالوا حقهم المسلوب منذ زمن بعيد في أرضهم، ولم ولن تتخلى مصر عن الحفاظ على الحقوق الفلسطينية، وإحياء القضية من أجل إحلال السلام الذي هو نهج مصر على مدار تاريخها.

وشدد ناصر ، على أهمية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومي، وذلك برفض سياسة التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. واعتبر الاجتماع رسالة واضحة.

واختتم النائب عاطف ناصر بالقول، أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. ومصر موقفها واضح وما تحاول أن تروجه السياسة الاسرائيلية مؤخرا بعد عملية طوفان الأقصى، مرفوض تماما ولا يمكن قبوله ويتعارض مع الأمن القومي المصري.

