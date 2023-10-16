صحة النواب تناقش مشروع قانون بإلغاء مستعمرة الجذام

شددت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم على ضرورة مراجعة الحكومة للتوصيات التى أصدرتها اللجنة فى دور الانعقاد الثالث بشأن مستعمرة الجذام والمقيمين بها من المرضى.

وقال الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة البرلمانية ،اليوم ،أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بإلغاء العمل بأحكام مكافحة الجذام والصادر برقم 131لسنة 1946بشأن مكافحة الجذام.



وأشار إلى أن اللجنة لن تناقش مشروع القانون الإ بعد استيفاء الحكومة لتوصيات اللجنة فى اجتماعها في دور الانعقاد الرابع .



وأضاف :أننا طالبنا بضرورة مراجعة

برتوكولات مكافحة مرض الجذام بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية،وتعديل مسمي مستعمرة الجذام بحذف كلمة مستعمرة ،لاسيما وأن هذه الكلمة تسئ للدولة المصرية وجهدها في مكافحة المرض.



وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة أن التوصيات شملت منع اهدار آلاف الأفدنة في مستعمرة الجذام ومطالبة الحكومة ممثله في وزارة الصحة والسكان للعمل علي الاستفادة

منها من خلال تحولها الي مستشفى حديث عام مع الوضع بالاعتبار لتخصيص جزء لعلاج الامراض الجلدية والجذام وكذلك الاستفادة من باقي الأرض من خلال تحويلها إلى مستشفى حديث عام مع تخصيص جزء لعلاج الأمراض الجلدية ومنها الجزام، والاستفادة من باقي الأرض خدمات صحية متكاملة للمنطقة والقاهرة الكبرى.

وكذلك التوسع في عيادات الأمراض الجلدية وخاصة مرض الجذام مستوي الجمهورية،وتشكيل لجنة عليا للجذام، تتكون من كبار متخصصين في علاج المرض.



و لفت الدكتور أشرف حاتم خلال اجتماع اللجنة البرلمانية ،اليوم ، مخاطبة وزارة التضامن بسرعة انهاء كارت الخدمات المتكاملة لمرضي الجذام كذلك أعادة دمجهم في المجتمع.



ومخاطبة الوزرات المعنية كل فيما يخصه بعقد حملات توعية للمواطنين حول مرض الجذام والتثقيف الصحي للقضاء على المرض بحلول عام ٢٠٣٠ وتجديد الخطاب الديني بشأنه.