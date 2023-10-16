بلطجية يتعدون على مصور "صدى البلد" داخل منزله بفيصل

اعتدى عدد من البلطجية على المصور محمد أبوالنور مصور “صدى البلد”، أثناء تواجده بمنزله بمنطقة ميدان الملكة بشارع العشرين بفيصل.

وفوجئ الزميل باقتحام 5 من البلطجية منزله، وقاموا بالاعتداء عليه، وعلى والده وولدته بالأسلحة البيضاء، مما أدى إلى إصابتهم بعدد كبير بجروح متفرقة في أجسادهم.

وقال “أبوالنور”، إن البلطجية لديهم محل لإصلاح التكيفات فى نفس المنطقة التى يقيم فيها، وعرضوا عليه أكثر من مرة تأجير شقة يمتلكها ولكنه رفض، وقاموا بعد ذلك بتهديده للموافقة على عرضهم للإيجار بالإجبار.

وأوضح أن هؤلاء الأشخاص قاموا باقتحام منزله منذ قليل، وقاموا بالتعدى عليه بالأسلحة البيضاء لإجباره على الموافقة بتاجير الشقة عنوة، مناشدا الاجهزة الامنية بسرعة القبض على المتهمين.