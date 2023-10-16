الأمور لصالح الجزائر .. تعليق إبراهيم فايق على أداء منتخب مصر

علق الإعلامي إبراهيم فايق على أداء المنتخب المصري امام الجزائر في الامارات .
وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ أداء كويس للمنتخب لحد طرد هاني -المستحق بالمناسبة- الأمور بعد كده لصالح الجزائر.. مكنتش شايف ان الاختيار الافضل خروج زيزو.. ممكن تخرج مصطفى محمد انت مابتلعبش ع عرضيات.. وتنزل عمر كمال وتزق زيزو ناحية الجناح الايمن وتخلي صلاح راس حربة.. مجرد فكرة ".
وضم تشكيل الجزائر كلًا من:
في حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.
خط الدفاع: يوسف عطال - أحمد توبة - عيسى ماندي – رامي بن سبعيني
خط الوسط: رضا زروقي - سفيان فيجولي – رياض محرز
خط الهجوم: فارس شعيبي – سعيد بن رحمة – أمين غويري.
تشكيل منتخب مصر..
محمد الشناوي
محمد هاني
محمد عبد المنعم
علي جبر
محمد حمدي
حمدي فتحي
محمد النني
أحمد سيد زيزو
محمد صلاح
محمود حسن تريزيجيه
مصطفى محمد