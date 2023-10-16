الأمور لصالح الجزائر .. تعليق إبراهيم فايق على أداء منتخب مصر

علق الإعلامي إبراهيم فايق على أداء المنتخب المصري امام الجزائر في الامارات .



وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ أداء كويس للمنتخب لحد طرد هاني -المستحق بالمناسبة- الأمور بعد كده لصالح الجزائر.. مكنتش شايف ان الاختيار الافضل خروج زيزو.. ممكن تخرج مصطفى محمد انت مابتلعبش ع عرضيات.. وتنزل عمر كمال وتزق زيزو ناحية الجناح الايمن وتخلي صلاح راس حربة.. مجرد فكرة ".



وضم تشكيل الجزائر كلًا من:

في حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: يوسف عطال - أحمد توبة - عيسى ماندي – رامي بن سبعيني

خط الوسط: رضا زروقي - سفيان فيجولي – رياض محرز

خط الهجوم: فارس شعيبي – سعيد بن رحمة – أمين غويري.

تشكيل منتخب مصر..

محمد الشناوي

محمد هاني

محمد عبد المنعم

علي جبر

محمد حمدي

حمدي فتحي

محمد النني

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

محمود حسن تريزيجيه

مصطفى محمد