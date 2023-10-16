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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تكشف سبب تأخر فتح معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن الحرب الدائرة حاليا بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تجعل من الصعب للغاية استخدام معبر رفح.

ومنذ قليل، قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إنه لا يوجد تقدم بشأن فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة بشكل كامل، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسؤول فلسطيني، أن سلطات الحدود لم تتمكن من إصلاح الأضرار في معبر رفح الفلسطيني الحدودي مع مصر جراء القصف الإسرائيلي.

وقال المسؤول لشبكة “سي إن إن”، إن “الأضرار لعبت دوراً في تأخير فتح الحدود بين مصر وغزة”، مضيفا أن “المخاوف من وقوع مزيد من الضربات في المنطقة المجاورة أوقفت أي جهود لإصلاح الأضرار التي الحقتها بالضربات الجوية السابقة”.

وأفاد التلفزيون الفلسطيني بقيام طائرات الاحتلال بغارة جديدة على معبر رفح، حيث قال التلفزيون الفلسطيني إن طائرات الاحتلال قصفت مجددا معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة. 

الأمم المتحدة: لا تقدم بشأن فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة

التلفزيون الفلسطيني: طائرات الاحتلال تقصف معبر رفح جنوبي قطاع غزة من جديد

كان مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، قال إن المسؤولين الأمريكيين قريبين من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر بقدر ما تسمح به الظروف الأمنية.

وحسب شبكة “سي ن إن” الأمريكية، قال المسؤول إنه بسبب “التهديدات الأمنية الحادة” بالقرب من المعبر، فإن أقرب مدينة يمكن لمسؤولي وزارة الخارجية الوصول إليها من رفح هي مدينة الإسماعيلية المصرية، على بعد حوالي 150 ميلا من الحدود.

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