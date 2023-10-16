رئيس جامعة المنصورة يبحث تطور منظومة الحجز الإلكتروني للعيادات الخارجية

بحث رئيس جامعة المنصورة، الدكتور شريف يوسف خاطر، تطور منظومة الحجز الإلكتروني للعيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية عبر الانترنت.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده خاطر، اليوم /الإثنين/، مع مديري المستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة لمتابعة التشغيل التجريبي للمنظومة وتطور أعداد الحجز الالكتروني لتذاكر الكشف للعيادات الخارجية، بحضور الدكتور محمد عبد العظيم مستشار رئيس الجامعة الهندسي وعميد كلية الهندسة، والدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، والدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية.



وأكد أن تفعيل النظام الالكتروني لحجز تذاكر العيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها عبر الانترنت، يأتي في إطار التحول الرقمي للخدمات المقدمة بالقطاع الطبى للمواطنين فى ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة والتى تعكس رؤية مصر 2030.



وأشار إلى أن المنظومة أظهرت مردودا ايجابيا من المواطنين في محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا في التخفيف عن المرضى وتوفير الخدمات الطبية بدون عناء أو مشقة فى حجز الكشف بالعيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية.



من جانبه، أكد الدكتور أشرف شومة أن المنظومة أثبتت كفاءتها لتطوير تقديم الخدمات الطبية بالمنظومة الطبية بالجامعة، والتي تأتي في إطار جهود الجامعة والقطاع الطبي لرفع مستوى جودة الخدمة الطبية للمواطنين دون تمييز وتسهيل الحصول عليها عن طريق ميكنة ورقمنة تلك الخدمات، مشيرا إلى أنه سيتم التحول الكامل لحجز العيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية اعتبارا من بداية عام 2024 .