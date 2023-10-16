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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يعلن التشغيل التجريبي للعناية المركزة بالمستشفى العام بسعة 134 سريراً

التشغيل التجريبي
التشغيل التجريبي للعناية المركزة بالمستشفى العام

قال محافظ كفرالشيخ، جمال نورالدين، إنه تم التشغيل التجريبي لقسم العناية المركزة بمستشفى كفرالشيخ العام بعدد 44 غرفة بسعة 134 سريراً؛ تمهيداً لافتتاحه خلال نوفمبر المقبل، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى، لتقديم الرعاية الطبية الحرجة لأبناء المحافظة.


جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم /الإثنين/، أعمال تطوير ورفع كفاءة قسم العناية المركزة بمستشفى كفرالشيخ العام، وانتظام وسير العمل بالمستشفى، وذلك بحضور، الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور وائل أبوالمجد، مدير مستشفى كفرالشيخ العام، وعدد من القيادات التنفيذية. 


واطّلع المحافظ - خلال الجولة - على أعداد الأطباء وهيئة التمريض فضلاً عن أعداد المترددين على المستشفى ومستوى الخدمة الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية كما تابع سير انتظام العمل والرعاية الصحية المقدمة لأهالى كفرالشيخ.


من جانبها قالت، وكيل وزارة الصحة الدكتورة إلهام محمد، إن إجمالي عدد المترددين على قسم العناية المركزة بالمستشفى قد يصل الى حوالى 100 ألف مريض شهرياً.


وأضافت أن الخدمة الطبية بمحافظة كفرالشيخ، تشهد تطوراً كبيراً، وأنها تتابع يومياً سير العمل بمستشفيات المحافظة بالمراكز والمدن وتوافر المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين.

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